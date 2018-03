Image Sitemaps

Google uses XML schemas to define the elements and attributes that can appear in your Sitemap file. A Sitemap may contain both core Sitemap elements and elements specific to Images. You can download the schemas from the links below:

For elements specific to Images:

http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd

For core Sitemap elements:

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd

More information on validating a Sitemap